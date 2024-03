Na jornada 9 do nacional sub-23, fase apuramento de campeão, o FC Famalicão perdeu, esta terça-feira, com o Sporting. Na partida disputada no campo n.º 2 do Estádio Municipal, a equipa visitante adiantou-se no marcador aos 3 minutos, por Rafael Besugo, vantagem que aumentou ao minuto 22, por Rodrigo Marquês. A equipa de Rui Tomé ainda reduziu, aos 40 minutos, por João Neto.

Na segunda parte, o Sporting fechou o marcador aos 74 minutos, novamente por Rodrigo Marquês.

Na classificação, o Famalicão está no terceiro lugar, com 14 pontos, atrás do Estoril, com 16, e do líder Sporting, com 20 pontos.

Na próxima jornada, os famalicenses jogam em Vizela, no dia 12 de março, casa do quarto classificado, com 11 pontos.