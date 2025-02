Famalicão: Ecocentro móvel estacionou na freguesia de Sezures

A Câmara Municipal iniciou mais uma edição do programa P.A.R.E. – Programa de Atenção e Regulação Emocional – inserido no projeto “Trofa + Novas Estratégias Educativas”, destinado à promoção de competências socio emocionais e de adaptação à mudança de ciclo.

Desenvolvido pelo Gabinete Municipal de Acompanhamento Psicológico e Pedagógico, o programa conta com a intervenção de uma equipa multidisciplinar para a educação e promoção parental.

Em colaboração com o Agrupamento de Escolas da Trofa e Agrupamento do Coronado e Castro, durante o 2.º e 3.º períodos do presente ano letivo, o projeto está direcionado para as crianças que frequentam o último ano da educação pré-escolar.

O P.A.R.E é composto por 12 sessões semanais que, mediante a promoção e desenvolvimento de competências pessoais e sociais como autoconsciência, consciência social, autorregulação emocional/comportamental, relacionamento interpessoal, competências de tomada de decisão e de resolução de problemas, tem como objetivo prevenir e reduzir situações problemáticas, facilitando também a adaptação à mudança, bem como o desempenho e o sucesso académico.

Este programa será implementado pelas psicólogas em contexto educativo, com a colaboração da técnica de educação e educação social, por técnicos de desporto e por uma facilitadora de yoga e meditação.

No encerramento do projeto será dinamizada, por videoconferência, uma sessão dirigida a pais/encarregados de educação, com vista ao esclarecimento de dúvidas e questões no âmbito da transição de ciclo do seu educando.