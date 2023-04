Famalicão: Ecocentro Móvel vai para Cabeçudos

A “Experiência Turística de 2022”, nos Prémios de Inovação e Turismo do Minho, “Ir com sede ao Pote”, já tem cartaz para este ano. São dez datas, sempre ao sábado, entre as 17 e as 22 horas, com início a 20 de maio e a última a 7 de outubro.

O “Ir com sede ao Pote” conta com chefes convidados e 10 produtores de vinhos, desafiados a apresentarem vinhos especiais, preferencialmente colheitas mais antigas e em garrafas de grandes formatos. A estes juntam-se, ainda, produtores das mais variadas áreas.

Este projeto gastronómico, com cozinhados em potes de ferro na fogueira, decorrem no quintal da Casa Ana Monteiro, um alojamento local a poucos metros do restaurante Ferrugem, na freguesia da Portela.

Com este projeto, o chefe Renato Cunha – o atual “Chef Residente” da cozinha experimental da Praça – Mercado Municipal de Famalicão – e a mulher, Anabela Rodrigues, pretendem recuperar uma cozinha de memórias, respeitando os processos, ao ar livre e em convívio, tal como antigamente. «Mostramos a nossa versatilidade gastronómica e a paixão pelas origens e promovemos a tertúlia à volta dos produtos e da técnica ancestral de cozinhar no fogo com potes de ferro fundido. São invocados pratos de conforto, do imaginário rural, e combinações improváveis, que resultam em iguarias de aspeto popular e sabor absolutamente sofisticado», explica Renato Cunha