Famalicão: Ecos Culturais do Louro promovem desfolhada tradicional

No próximo sábado, a Associação Ecos Culturais do Louro realiza a terceira edição da desfolhada tradicional. O evento decorre nas instalações da Casa do Artista Amador, no Louro, com o propósito de promover a cultura numa viagem por esta tradição que teve ao longo dos tempos uma importância para as comunidades mais rurais.

O certame começa às 16 horas com a abertura do museu alusivo à época das desfolhadas; pelas 17h30, o artista Tiago Maroto abre as festividades com os seus temas mais populares e, pelas 19 horas, a Associação dos Tocadores e Cantadores ao Desafio divertirá o público, enquanto estará disponível um serviço de bar com diversas iguarias, como bolas de carne, cozidas em forno a lenha, sardinhas pequeninas, sopa de pedra e muitos outros petiscos, tudo regado por bom vinho novo.

Às 20h30 começa a desfolhada com a atuação do Grupo Folclórico de Gondifelos; às 23 horas realiza-se o sorteio e trinta minutos depois atua a banda famalicense Gato Sapato.