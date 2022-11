Famalicão: Ecos de Outono na escola de Ribeirão

O IPCA vai ter a primeira residência para estudantes. Já foi feita a escritura pública de um edifício para o efeito. Um sonho concretizado ao final de 26 anos, que trará condições de habitação a preços compatíveis com as condições económicas dos estudantes. É também a possibilidade para o IPCA atrair estudantes de localidades mais distantes e de mais estrangeiros.

A futura residência fica localizada na Rua do Aldão, em Vila Frescaínha S. Martinho, a 200 metros do Campus, em Barcelos.

A aquisição deste edifício foi possível com verbas do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), no seguimento da candidatura apresentada no âmbito do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES), tendo sido atribuído cerca de 2.024,00 milhões de euros. A verba destina-se à aquisição do edifício, adaptação e ampliação para responder às exigências de instalação e funcionamento da residência de estudantes. Esta residência terá capacidade para 62 camas a disponibilizar em setembro de 2023.

A presidente do IPCA, Maria José Fernandes, no final da escritura, salientou a importância do edifício para o reforço da afirmação na área social e na melhoria das condições de acesso e frequência da comunidade estudantil, contribuindo para a efetiva igualdade de oportunidades e respondendo mais eficazmente às necessidades e expectativas dos estudantes e das suas famílias.