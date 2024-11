A região do Minho sentirá, este domingo, os efeitos da tempestade Bert.

As previsões levaram o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a decretar vários avisos meteorológicos ao longo do dia, sendo que o período mais crítico concentra-se entre as 18h00 e as 24h00 para o vento, e entre as 20h00 e a 01h00 para a chuva,

Segundo a informação disponível, nessa janela horária os ventos podem soprar até aos 110 kms/hora e a chuva será intensa.