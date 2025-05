Famalicão: Edgar Reis e Daniel Silva também vão ao Raid da Ferraria

O candidato do PS à Câmara Municipal de Famalicão, Eduardo Oliveira, vai apresentar as principais linhas do programa eleitoral junto dos famalicenses. Fará uma paragem em cada freguesia, acompanhado pelo respetivo candidato à Junta. O arranque é em Oliveira S. Mateus, esta quarta-feira, 21 de maio, às 21 horas, no salão paroquial da freguesia.

Já estão agendadas outras apresentações. Assim, na sexta-feira, dia 23 de maio, às 21h00, passa na Escola EB1 de Oliveira Santa Maria. No sábado, 24 de maio, estão previstas duas visitas – às 15h00, no CS Polo de Pedome, e às 21h00, junto à igreja de Novais. Já no domingo, 25 de maio, às 15h00, será na Praça de Santa Marinha, em Mogege.

As sessões são abertas ao público e incluem momentos de diálogo direto com os candidatos. Segundo Eduardo Oliveira, o objetivo passa por conhecer diretamente a realidade local e auscultar as preocupações e expectativas da população, «sendo esta uma oportunidade para partilhar contributos e refletir em conjunto sobre o futuro do concelho», adianta.

A candidatura de Eduardo Oliveira, sob o lema da “Mudança”, propõe-se apresentar à população políticas ativas para garantir o acesso a habitação acessível, incluindo a construção a custos controlados e incentivos fiscais; o reforço da cooperação com as IPSS para aumentar a resposta social; a criação de um Centro Municipal Geriátrico e a dinamização de soluções de residência e apoio comunitário para idosos; o aumento de vagas em creches e pré-escolas; a defesa de melhores condições de saúde, nomeadamente através da construção de um novo hospital; a melhoria da rede viária, do estacionamento e dos transportes públicos, com estudos para um sistema de metro de superfície; e, ainda, o apoio ao comércio local, incluindo a criação de um Conselho Estratégico Empresarial para fomentar a qualificação profissional e dinamizar o tecido económico.