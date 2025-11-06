Concelho, Desporto

Famalicão: Edição Especial das 24 Horas BTT chega em junho do próximo ano

A Associação Amigos do Pedal vai realizar uma Edição Especial das 24 Horas BTT. Esta icónica prova, cuja última edição, a 13.ª, realizou-se em 2023, regressa em 2026, nos dias 27 e 28 de junho.

As novidades estão prometidas para breve, sendo que a prova acontece no âmbito do 20.º aniversário dos Amigos do Pedal.

As edições anteriores, para além do plano competitivo, reservaram sempre muito convívio, lazer e música.

Famalicão acolhe o I Simpósio da Equipa Local de Intervenção Precoce

A Equipa Local de Intervenção Precoce – ELI4 – Vila Nova de Famalicão realiza, no dia 18 de novembro, o “I Simpósio ELI-1 – primeiros 1000 dias, base para o crescimento». A iniciativa decorre no auditório da Escola Superior de Saúde do Vale do Ave (CESPU), a partir das 16 horas. Trata-se de uma formação certificada gratuita, cuja inscrição é obrigatória.

O simpósio tem como objetivo promover a partilha de conhecimento e reflexão sobre a importância dos primeiros anos de vida como base essencial para o crescimento e desenvolvimento infantil.

São oradoras Clara Vieira (Pediatra de Neurodesenvolvimento da ULSMAVE), Leonor Carvalho (Psicóloga e Diretora de Serviços da Associação Nacional de Intervenção Precoce) e Tânia Pinto (Técnica Superior de Reabilitação Psicomotora do ProChilColab), que vão abordar diferentes perspetivas e práticas no domínio da intervenção precoce.

Dirigido a pais e cuidadores, profissionais de educação e saúde, técnicos de intervenção precoce e ensino especial, bem como ao público interessado nestas temáticas, o simpósio pretende ser um espaço de partilha de experiências em torno do desenvolvimento infantil e do apoio às famílias.

A iniciativa resulta de uma parceria entre a ELI-4 e a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, o Centro de Formação do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, o Agrupamento de Escolas D. Sancho I e a Escola Superior de Saúde do Vale do Ave.

Famalicão: PS lamenta perda de habitações e exige consequências

Esta quinta-feira, em sede da reunião de Câmara, os vereadores do Partido Socialista lamentam «profundamente» que três candidaturas no âmbito da Oferta Pública de Aquisição de Imóveis – 1.º Direito não tenham conseguido obter o licenciamento e Famalicão tenha deixado de ter mais 66 habitações públicas. «É grave», frisou o vereador Ivo Sá Machado, que «8 milhões de euros do PRR tenham sido perdidos».

O autarca da oposição no município de Famalicão, eleito a 12 de outubro, realça que há uma enorme carência de habitação a preços acessíveis que obriga famílias a retirarem à alimentação para poderem pagar a casa.

A fundamentação apresentada pelas empresas, para que não tenham conseguido os licenciamentos, também não satisfaz o PS. Sá Machado pede consequências, por parte da Câmara, para as duas empresas que não levaram os processos avante.

Famalicão: PSP deteve oito pessoas por tráfico de droga

Esta quarta-feira, no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, a PSP realizou uma operação policial na cidade de Vila Nova de Famalicão e deu cumprimento aos respetivos mandados de detenção e busca domiciliárias. Desta operação resultou a detenção de oito pessoas, sendo três do sexo feminino e cinco masculino, com idade compreendidas entre os 27 e 54 anos.

Também foi apreendida cocaína suficiente para cerca de 210 doses; heroína para cerca de 133 doses; 230,00 € em dinheiro; diverso material eletrónico; e uma viatura.

Os detidos vão ser presentes no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão, para aplicação de medidas de coação.

Famalicão: Hoje é o último dia para votar no Evento Desportivo do Ano

A votação para o Evento Desportivo do Ano pode ser feita até à meia noite desta quinta-feira, 6 de novembro, em www.famalicaodesportivo.pt

Estão nomeados os XV Jogos do Eixo Atlântico (Associação do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular), Famalicão Dança 2024 (Academia Gindança) e a Meia Maratona de Famalicão 2024 (Runporto). Este é único prémio do júri selecionado pelo público.
Recorde-se que a Gala do Desporto decorre na noite do próximo domingo, a partir das 21 horas, no Pavilhão Municipal.

Para a Associação/Clube Desportivo do Ano estão designados o Riba de Ave Hóquei Clube, Famalicense Atlético Clube e o Futebol Clube de Famalicão (futsal). Para Dirigente do Ano estão nomeados Mário Oliveira (Clube de Xadrez Associação Académica da Didáxis A2D), Carlos Castro (Famalicense Atlético Clube), Júlio Coutinho (Futebol Clube de Famalicão).

Hugo Azevedo (Seleção Nacional de Hóquei em Patins), Juan Garcia (Famalicense Atlético Clube) e Bárbara Ribeiro (Apolo Famalicão) competem pela consagração de Treinador do Ano.

Quanto às revelações, no plano feminino estão indicadas Ana Cunha (Sporting Clube de Braga), Gabriela Teixeira (Academia Gindança) e Victória Leite (Sporting Clube de Braga); em masculinos, José Ribeiro (Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco / Papa Léguas de Famalicão), Gonçalo Costa (Efapel / Guilhabreu) e Tiago Pereira (Sport Lisboa e Benfica)

João Pinheiro (Núcleo de Árbitros de Vila Nova de Famalicão) está nomeado para Árbitro do Ano, na companhia de Patrícia Carneiro (Núcleo de Árbitros de Vila Nova de Famalicão) e Paulo Fernandes (Federação Portuguesa de Basquetebol)

Para além do galardão do júri nas várias categorias, na sessão serão protagonistas os atletas, treinadores, dirigentes e clubes que se destacaram na última época desportiva. Serão homenageados 249 atletas e 12 treinadores famalicenses pelos títulos nacionais e internacionais conquistados na época desportiva 2024 e 2024/2025, em dezenas de modalidades desportivas.

A X Gala do Desporto terá transmissão em direto, através do Facebook da autarquia famalicense (www.facebook.pt/municipiodevnfamalicao) ou acedendo à página www.famalicao.pt.

Famalicão: Continuidade na Taça já rendeu 15 mil euros ao FC Famalicão

A equipa feminina do FC Famalicão, com a continuidade na Taça de Portugal feminina, já arrecadou 15 mil euros (respetivamente, 4 mil, 5 mil e 6 mil pela presença nas três primeiras eliminatórias da competição).

No total, as contrapartidas financeiras estabelecidas pela Federação Portuguesa de Futebol ascendem a 1.192 milhões de euros, verba a distribuir pelos clubes nas seis eliminatórias e na final da prova.

Por cada eliminatória, a Federação Portuguesa de Futebol tem definido um valor a atribuir a cada clube, que vai dos 2.500 euros para as equipas que participaram na pré-eliminatória, até aos 80 mil euros para o vencedor da Taça de Portugal Generali Tranquilidade.

Famalicão: Pedro Oliveira é o vice-presidente da Câmara Municipal

Pedro Oliveira foi indicado por Mário Passos como o vice-presidente da Câmara Municipal.

O cargo passa a ser “gerido” em regime de rotatividade, anunciou o autarca esta quinta-feira, em reunião do executivo municipal.

Um regime diferente do mandato anterior, quando a vice-presidência esteve sempre no segundo mais votado da coligação PSD/CDS, Ricardo Mendes.

Pedro Oliveira é o vereador responsável pelos pelouros Desporto e o Associativismo, bem como da Educação e da Saúde.