Famalicão: Edição Especial das 24 Horas BTT chega em junho do próximo ano

A Equipa Local de Intervenção Precoce – ELI4 – Vila Nova de Famalicão realiza, no dia 18 de novembro, o “I Simpósio ELI-1 – primeiros 1000 dias, base para o crescimento». A iniciativa decorre no auditório da Escola Superior de Saúde do Vale do Ave (CESPU), a partir das 16 horas. Trata-se de uma formação certificada gratuita, cuja inscrição é obrigatória.

O simpósio tem como objetivo promover a partilha de conhecimento e reflexão sobre a importância dos primeiros anos de vida como base essencial para o crescimento e desenvolvimento infantil.

São oradoras Clara Vieira (Pediatra de Neurodesenvolvimento da ULSMAVE), Leonor Carvalho (Psicóloga e Diretora de Serviços da Associação Nacional de Intervenção Precoce) e Tânia Pinto (Técnica Superior de Reabilitação Psicomotora do ProChilColab), que vão abordar diferentes perspetivas e práticas no domínio da intervenção precoce.

Dirigido a pais e cuidadores, profissionais de educação e saúde, técnicos de intervenção precoce e ensino especial, bem como ao público interessado nestas temáticas, o simpósio pretende ser um espaço de partilha de experiências em torno do desenvolvimento infantil e do apoio às famílias.

A iniciativa resulta de uma parceria entre a ELI-4 e a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, o Centro de Formação do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, o Agrupamento de Escolas D. Sancho I e a Escola Superior de Saúde do Vale do Ave.