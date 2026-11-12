Esta quinta-feira, o Famalicense Atlético Clube elegeu um novo presidente que promete modernizar a coletividade, reforçar a sua identidade e devolver aos famalicenses o orgulho de sentir e vestir o clube. Tal como CIDADE HOJEA tinha avançado em primeira mão, Edmundo Pinta da Costa sucede a Carlos Filipe Vieira de Castro, no cargo desde 2023

A um ano de celebrar 90 anos de existência, esta histórica coletividade – a mais eclética do concelho – passa a ser dirigida pelo empresário famalicense que já tem uma vasta experiência no associativismo desportivo. Edmundo Pinto da Costa foi presidente do Clube de Rugby de Famalicão durante 15 anos e conhece também o FAC, onde foi atleta e dirigente, nos órgãos sociais que agora terminam funções.

Publicidade

À frente de uma lista de continuidade, apesar de algumas alterações, o novo presidente está determinado a imprimir uma nova dinâmica ao FAC, «valorizando o passado, mas olhando sobretudo para o futuro. A ambição passa por modernizar o clube, fortalecer a sua identidade, e recuperar uma ligação mais próxima e entusiasta com a comunidade famalicense».

Daqui a quatro anos, Edmundo Pinto da Costa quer que os famalicenses «sintam verdadeiramente o FAC como seu. Que tenham orgulho no clube, que se identifiquem com as suas cores e que tenham vontade de o apoiar, acompanhar e representar. Temos uma história de 90 anos que merece ser valorizada e um futuro que queremos construir com os sócios, atletas e toda a comunidade», destaca Edmundo Pinto da Costa.

Publicidade

A direção completa-se com Miguel Correia, Albano Barbosa, Francisco Sá Reis e Carlos Filipe Vieira de Castro, presidente cessante, que passa a assumir funções como vice-presidente. A Assembleia Geral está a cargo de Vítor Feio e o Conselho Fiscal é presidido por Carla Correia

O novo elenco diretivo conjuga a experiência e a continuidade «com novas ideias e uma visão renovada», preparando o FAC para os desafios dos próximos anos «e procurando devolver-lhe um lugar cada vez mais presente na vida dos famalicenses», garante o novo líider da coletividade.