Famalicão: Eduardo Oliveira apresenta Comissão de Honra

A candidatura do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão apresenta, no próximo sábado, a Comissão de Honra. A sessão, aberta ao público, decorre a partir das 21 horas, na EB 2,3 de Ribeirão, e assinala «mais um marco» na candidatura de Eduardo Oliveira à Câmara, sob o lema “A Mudança é Agora”.
Além de Eduardo Oliveira e dos membros da Comissão de Honra, o evento contará com a presença dos membros das listas de vereação, Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia.
O programa autárquico de Eduardo Oliveira assenta em sete eixos: cuidar, capacitar, crescer, valorizar, prosperar, proteger e relacionar Vila Nova de Famalicão. O documento abrange todas as áreas da atividade autárquica e dele faz parte, por exemplo, a criação do Centro Intergeracional – Gerações com Sentido, a garantia de creches para todas as crianças, o lançamento de um movimento cívico pela construção do novo hospital, a edificação de um Centro de Congressos (Multiusos) e o reforço dos meios da Polícia Municipal.