Famalicão: Eduardo Oliveira apresenta Comissão de Honra

A candidatura do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão apresenta, no próximo sábado, a Comissão de Honra. A sessão, aberta ao público, decorre a partir das 21 horas, na EB 2,3 de Ribeirão, e assinala «mais um marco» na candidatura de Eduardo Oliveira à Câmara, sob o lema “A Mudança é Agora”.

Além de Eduardo Oliveira e dos membros da Comissão de Honra, o evento contará com a presença dos membros das listas de vereação, Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia.

O programa autárquico de Eduardo Oliveira assenta em sete eixos: cuidar, capacitar, crescer, valorizar, prosperar, proteger e relacionar Vila Nova de Famalicão. O documento abrange todas as áreas da atividade autárquica e dele faz parte, por exemplo, a criação do Centro Intergeracional – Gerações com Sentido, a garantia de creches para todas as crianças, o lançamento de um movimento cívico pela construção do novo hospital, a edificação de um Centro de Congressos (Multiusos) e o reforço dos meios da Polícia Municipal.

 

Famalicão: Equipa feminina joga domingo a primeira eliminatória da Taça de Portugal

No próximo domingo, às 15 horas, no campo n.º 2 do Estádio Municipal, joga-se a primeira eliminatória da Taça de Portugal.

O FC Famalicão recebe o SC Castêlo da Maia, formação que disputa a quarta divisão, série D. Já a equipa famalicense compete na 2.ª divisão.

Neste encontro os sócios do Famalicão têm entrada gratuita.

Famalicão: Colégio Machado Ruivo celebra 45 anos de história

O Colégio Machado Ruivo celebra, esta quarta-feira, 45 anos de existência. A instituição, que começou como a Escolinha de Famalicão, fruto da visão das fundadoras Isabel e Paula Machado Ruivo, é hoje um colégio com todos os ciclos de ensino — do Jardim de Infância ao Ensino Secundário.

A comemoração arrancou de forma simbólica, mas emocionante, com mais de 400 vozes em uníssono a cantar os parabéns ao colégio, «numa demonstração do espírito de família que caracteriza esta comunidade educativa», assinala a direção do CMR.

Desde os primeiros passos, «dados com coragem e determinação, até ao presente», o Colégio Machado Ruivo consolidou-se como uma referência na região, «distinguindo-se por uma filosofia profundamente humanista. Aqui, cada aluno, família, professor e colaborador ocupa o centro da missão educativa».

A direção fala de 45 anos «de valores, dedicação e sucesso, sempre com o propósito de formar não apenas alunos competentes, mas pessoas íntegras, felizes e preparadas para o futuro».

A história do colégio escreve-se, assim, «todos os dias, não apenas com conquistas académicas, mas também com memórias, afetos e ligações que marcam gerações». Por isso, a celebração desta quarta-feira «é de todos os que fizeram e continuam a fazer parte deste percurso» focado no futuro e sempre com o compromisso «de continuar a inspirar e a formar cidadãos capazes de transformar o mundo», garante a direção do CMR.

Famalicão: Trofa Saúde é reforço do FC Famalicão

O FC Famalicão e a rede Trofa Saúde assinaram um acordo de parceria para as próximas três temporadas. O acordo contempla a prestação de cuidados de saúde a todos os profissionais do clube, nomeadamente a realização de exames médicos.

O presidente da SAD destaca que «ter empresas líderes connosco revela o nosso crescimento e o que o Futebol Clube de Famalicão representa atualmente». Miguel Ribeiro aponta o novo parceiro como «uma marca reconhecida e na qual os nossos adeptos se reveem. Como tal, faz todo o sentido ter ao nosso lado uma empresa desta dimensão».

Esta “junção” enquadra-se, segundo o dirigente, numa prática comum nas últimas temporadas. «Sempre estabelecemos que as nossas parcerias sejam uma relação win-win, através da qual possamos crescer juntos», convicto que os parceiros «sentem que a força do nosso clube também lhes será proveitosa».

Armando Vieira, da Trofa Saúde, fala de uma parceria estratégica «que permite estarmos juntos com o Futebol Clube de Famalicão durante 24 horas por dia e 365 dias por ano». O representante da Comissão Executiva entende, também, que «fazer parte deste projeto desportivo é importante para uma rede como a Trofa Saúde, que é líder na prestação de cuidados de saúde na região Norte». No mais, Armando Vieira nota que acompanhar «uma equipa de elite é um desafio que nos apraz. Saber que vamos ter as condições necessárias e uma equipa preparada para tratar daqueles que precisam de cuidados diferenciados será um desafio para toda a organização».

Miguel Ribeiro assinalou, por último, «o grande envolvimento que o Grupo Trofa Saúde terá no jogador e nas suas famílias, permitindo que continuemos a cuidar e desenvolver o jogador». Nessa perspetiva, o presidente da SAD reforçou que a saúde «é uma parte fundamental para a evolução dos atletas» que têm de ter uma «total confiança» de que estão em boas mãos.

Famalicão x Leões Porto Salvo no Pavilhão Municipal

O jogo da quarta jornada da Liga Futsal, entre o FC Famalicão e o Leões Porto Salvo vai disputar-se no Pavilhão Municipal. A partida está marcada para as 18 horas de domingo, com os sócios a terem entrada gratuita. O público paga 5 euros.

Depois da derrota no jogo inaugural, com o Caxinas, a equipa de Kitó Ferreira somou duas vitórias consecutivas fora de portas (1-2 com o Elétrico e 1-5 com a Quinta dos Lombos).

Na próxima jornada defronta um adversário que conta por vitórias as partidas disputadas.

Famalicão: 10ª edição do Close-Up entre os dias 11 e 18 de outubro

Arranca no dia 11 de outubro, a 10ª edição do Close-Up – Observatório de Cinema de Famalicão. Serão mais de trinta sessões, em oito dias, que integram um programa direcionado a todas as idades. Destaque ainda para os cine-concertos, debates e oficinas.

Em destaque no palco do Close-up estão os cine-concertos que aliam a música ao cinema. Na abertura, assistimos à estreia em Portugal de Dean Hurley, colaborador próximo do trabalho de David Lynch, na apresentação de Through This World; a meio da semana, no Teatro Narciso Ferreira, Bruno Pernadas revela It’s All True, um documentário de Orson Welles; a encerrar o programa, as melodias e as canções de James Bond, em Licence to Sing, The Songs from 007.

O Café Kiarostami conta com as masterclasses de Dean Hurley e de Edgar Medina, além das bandas sonoras, que estendem as noites de abertura e fecho.

As propostas para famílias juntam Elio, que celebra 30 anos de animações da Pixar, aos renovados Looney Tunes: Daffy e Porky, com espaço ainda para uma oficina de Teatro de Sombras.

A relação com a comunidade escolar ocupa um lugar de destaque nesta décima edição, em sessões divididas pelos auditórios do Teatro Municipal e por sessões nas escolas. Há ficção, animação, documentário e oficinas, com propostas pensadas desde o primeiro ciclo ao ensino superior de cinema.

Famalicão: Lamine chamado à Seleção sub-17

O defesa central do FC Famalicão, Lamine Fawler, faz parte da seleção portuguesa de sub-17 que vai participar no Torneio de Pinatar, que terá lugar em Múrcia, Espanha. O torneio é mais um momento de preparação da equipa para a participação na Ronda de Elite do Campeonato da Europa.

Lamine joga na equipa sub-19 do Futebol Clube de Famalicão e foi chamado pelo selecionador José Lima para uma competição em que o conjunto português vai defrontar a Irlanda do Norte (9 de outubro), Países Baixos (11 de outubro) e Estados Unidos da América (14 de outubro).