Famalicão: Eduardo Oliveira apresenta medidas para apoiar crianças e jovens com Necessidades Educativas Especiais

Oito medalhas – 1 de ouro, 4 de prata e 3 de bronze – é pecúlio da equipa de infantis do GD Natação no Campeonato Nacional de escalão que decorreu, até este domingo, nas Piscinas Municipais de Loulé. Perante 429 atletas, em representação de 100 clubes nacionais, os nadadores famalicenses fizeram prova do seu trabalho e desenvolvimento.

A medalha de campeã nacional foi ganha nos 4x50m Livres, pela equipa constituída por Leonor Alves, Salomé Pereira, Inês Ribeiro e Margarida Bragança, com o tempo de 2:01.83.

As medalhas de prata foram alcançadas nos 100m Livres infantis A – Leonor Alves, com o tempo de 1:03.98; 100m Bruços Infantis A – Leonor Alves, com 1:21.41; 100m Bruços infantis B – Maria Oliveira, com 1:27.27 e 4x50m Estilos – por Inês Ribeiro, Maria Oliveira, Salomé Pereira e Leonor Alves, com o tempo de 2:17.70.

Os terceiros lugares foram conquistados nos 200m Bruços infantis B – Maria Oliveira, com 3:06.68; 100m Mariposa infantis B – Salomé Pereira, com 1:20.76; e 100m Costas infantis A – Leonardo Antunes, com 1:09.01

O clube assinala estes resultados como o reflexo «da dedicação e espírito de equipa dos atletas, bem como o trabalho incansável de toda a estrutura técnica», felicitando todos os nadadores, treinadores e famílias «por mais este marco no percurso desportivo».