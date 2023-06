Famalicão: Eduardo Oliveira defende investimento do Governo no Serviço Nacional de Saúde

Concluído o ano letivo repleto de ação ao nível do Clube do Desporto Escolar, com 12 grupos-equipa e a participação em 2 projetos complementares – Corta-Mato Escolar e Mega Sprinter, o Agrupamento de Escolas D. Maria II terminou em terceiro lugar no ranking criado pela Coordenação Local do Desporto Escolar (CLDE) de Braga. Um excelente resultado num universo de 80 agrupamentos de escolas «e que espelha o trabalho que foi realizado no âmbito do Desporto Escolar, por alunos e professores», elogia a direção.

O mérito é, assim, «de todos os alunos/atletas que, pelo seu grande envolvimento, empenho, entusiasmo e garra demonstrados em todas as fases do projeto do Desporto Escolar (local, regional e nacional)» conseguiram resultados de revelo para Agrupamento de Escolas D. Maria II.

A direção também agradece aos professores, «que orientaram e acompanharam estes alunos ao longo do ano»; aos alunos que, não sendo atletas e/ou árbitros, «colaboraram na organização das atividades/competições»; e, por último, aos pais e encarregados de educação «que acompanharam e incentivaram os seus educandos neste percurso».

