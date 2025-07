Famalicão: Eduardo Oliveira diz que um novo hospital é «uma das grandes bandeiras» do seu projeto

O recinto do Edifício das Lameiras encheu-se de cor, música e alegria, com onze atuações das crianças e jovens das várias respostas sociais do setor infantojuvenil — Pré-escolar e Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL). Foi deste modo que, ao final da tarda da passada sexta-feira, foi assinalado o encerramento do ano letivo do Centro Social das Lameiras.

Os utentes saíram das salas e mostraram, em palco, o seu empenho e engenho perante uma plateia de familiares, amigos e moradores.

Centenas de pessoas reuniram-se para assistir a uma das iniciativas mais simbólicas da AML, aplaudindo cada grupo pelas apresentações preparadas com dedicação e entusiasmo.

Já perto do final, chegou o momento mais especial para os finalistas do pré-escolar e do CATL, que receberam os diplomas das mãos do presidente da AML, Jorge Faria, e da vereadora da Juventude, Luísa Azevedo, numa cerimónia de homenagem às educadoras e ao pessoal auxiliar, reconhecendo todo o apoio prestado ao longo do percurso.

Jorge Faria deixou palavras de gratidão aos meninos e meninas, pais, familiares, colaboradores, moradores do edifício das Lameiras, apresentadores, parceiros e dirigentes. Luísa Azevedo felicitou os finalistas e enalteceu o trabalho realizado pelos dirigentes e colaboradores da AML, reforçando a importância da educação na construção de uma sociedade melhor.

Entretanto, as atividades de verão da AML arrancaram esta segunda-feira, com as colónias balneares a decorrerem em Vila do Conde, até 18 de julho. Cerca de 200 participantes — entre crianças, jovens e seniores — desfrutam diariamente de momentos de convívio, lazer e diversão.