Famalicão: Eduardo Oliveira faz balanço positivo dos primeiros meses de trabalho no Parlamento

Nas primeiras semanas de trabalho na Assembleia da República, integrando o grupo parlamentar do PS, o deputado Eduardo Oliveira afirma ter dado «o máximo pelo concelho de Vila Nova de Famalicão, pelo distrito de Braga e pelo país».

No balanço do trabalho apresentado, dá conta de seis interpelações a outros tantos ministros do Governo de António Costa. Considera que levou ao Parlamento vários temas que «preocupam os famalicenses e a região», designadamente ao nível das acessibilidades (variante poente à estrada nacional nº 14), da economia (apoios a pequenas, médias e microempresas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência), da justiça (novas valências no Tribunal de Famalicão), da segurança (obras no quartel da PSP de Famalicão), da solidariedade social (apoios para os cuidadores informais), entre outros.

O deputado do Partido Socialista salienta que o Orçamento de Estado, agora aprovado, «é dirigido à classe média, centrado nos jovens, amigo do investimento e ajustado à nova conjuntura internacional. Temos a confiança do povo. E é assim que vamos continuar a avançar», destaca, aproveitando para sublinhar que foi ultrapassada a crise política provocada «pela oposição» e «sem motivo», recordando que o PS saiu reforçado das eleições, ao conseguir a maioria absoluta.

Eduardo Oliveira tem, há um mês, um gabinete em Famalicão para atendimento a pessoas e instituições, que fica na sede do Partido Socialista de Vila Nova de Famalicão.

Depois destas semanas em funcionamento, diz que o «balanço é extremamente positivo. Recebi 20 cidadãos neste primeiro mês de atividade do gabinete, o que demonstra que as pessoas querem ser ouvidas e aconselhadas e valorizam este trabalho político de proximidade», afirma Eduardo Oliveira.

Assuntos relacionados com as migrações, juntas de freguesia, unidades de saúde ou a defesa do património (no caso, a ponte de Lagoncinha, em Lousado), estiveram na agenda das audiências do deputado com cidadãos e instituições.

As audiências do deputado famalicense decorrem à segunda-feira, entre as 9h00 e as 12h00, na sede do Partido Socialista de Vila Nova de Famalicão, na Rua de S. João de Deus, mediante marcação prévia, através do email eduardo.oliveira@ps.parlamento.pt.