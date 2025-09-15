Famalicão: Eduardo Oliveira inaugura sede na companhia «de tanta gente que quer a mudança»

Na noite da passada sexta-feira, foi inaugurada a sede de campanha do Partido Socialista, situada na Rua Alves Roçadas. O momento ficou marcado pela «forte adesão popular, com os cidadãos e simpatizantes a quererem participar neste momento simbólico», que assinalou um mês até ao dia das eleições autárquicas, refere Eduardo Oliveira.

O candidato do PS à presidência da Câmara fala de «uma enorme alegria receber tanta gente, sentir tanto entusiasmo e perceber, uma vez mais, que Vila Nova de Famalicão quer e merece Mudança». A partir deste espaço, acrescenta, «vamos construir, com todos, um futuro mais participativo, transparente e justo para o nosso concelho». A escolha do local da sede, acrescenta, «tem também como objetivo dar mais vida ao centro urbano e é isso que vamos fazer no futuro».

Na presença de todos os membros da candidatura, Eduardo apresentou ainda os próximos passos da campanha eleitoral para as eleições autárquicas.

O programa autárquico foi lançado recentemente, assentando em sete eixos: cuidar, capacitar, crescer, valorizar, prosperar, proteger e relacionar Vila Nova de Famalicão. O documento abrange áreas como saúde, solidariedade, educação, cultura, ambiente, habitação, economia, segurança e participação cívica, com propostas que incluem a criação do Centro Intergeracional – Gerações com Sentido, a garantia de creches para todas as crianças, a criação de um movimento cívico pela construção do novo hospital, a edificação de um Centro de Congressos (Multiusos) e o reforço dos meios da Polícia Municipal.