Famalicão: Eduardo Oliveira integra Comissão Política Nacional do PS

O líder do PS de Famalicão é membro efetivo a Comissão Política Nacional. Eduardo Oliveira considera que «é com grande sentido de responsabilidade e compromisso que integro a Comissão Política Nacional do Partido Socialista. Este é também um momento importante para reforçar a ligação entre o plano nacional e as realidades locais, de forma a oferecer respostas mais eficazes aos desafios que o país enfrenta».

Composta por 65 elementos, a Comissão Política Nacional reúne várias figuras nacionais socialistas. Entre os nomes eleitos recentemente destacam-se, por exemplo, Fernando Medina, Alexandra Leitão, Mariana Vieira da Silva, Marta Temido, Francisco Assis e Ana Catarina Mendes.