Famalicão: Eduardo Oliveira defende criação da Casa de Repouso do Cuidador

A HumanitAVE, associação de ajuda humanitária com sede na freguesia de Pedome, em Vila Nova de Famalicão, já está no terreno a cumprir a sua 27.ª missão humanitária, na Guiné-Bissau, no setor de Bigene.

A missão decorre de 1 a 15 de agosto e tem como foco principal as áreas da educação e da saúde. Entre as várias ações previstas estão a formação e capacitação de professores no âmbito do projeto In Scola, a monitorização dos projetos “Água é Vida” e “Criança Saudável”, bem como o acompanhamento da construção da nova escola em Senqer-Bá.

Será ainda inaugurada uma série de unidades de saúde em várias localidades: Faradjanto, Sindina, Sambuia, Tálico e Malbuloto.

Esta missão conta com o apoio do programa “Saúde nos Junta”, financiado pela Secretaria de Estado do Ministério da Saúde de Portugal.