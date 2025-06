Famalicão: Eduardo Oliveira propõe reforço da Polícia Municipal

Tertúlia do ciclo dedicado a Camilo Castelo Branco no Bom Jesus de Braga

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte promove, esta quinta-feira, a segunda tertúlia do ciclo dedicado a Camilo Castelo Branco. A iniciativa decorre a partir das 21 horas, no Bom Jesus do Monte – Hotel do Parque, na cidade de Braga.

Com o tema “Morte/Ressurreição”, o encontro propõe uma reflexão profunda sobre as inquietações existenciais, morais e espirituais que atravessam a obra camiliana. O Arcebispo de Braga, D. José Cordeiro, e o professor João Paulo Braga, com moderação de Maria João Padrão, são os protagonistas desta tertúlia.

Com curadoria de Jorge Sobrado, a iniciativa faz parte da programação “Camilo 200 a Norte”, relativa às comemorações do bicentenário do nascimento do escritor que escreveu a maior parte da sua obra em Seide S. Miguel, concelho de VN Famalicão.

A entrada é gratuita, mas de inscrição obrigatória através do link https://forms.office.com/e/x2RsrEDRZy