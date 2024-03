Famalicão: Eduardo Oliveira (PS) falha eleição para a Assembleia da República

O líder concelhio do Partido Socialista falhou a eleição para o Parlamento, no decurso do ato eleitoral que decorreu este domingo. Eduardo Oliveira, deputado desde 2022, era sétimo da lista distrital, liderada por José Luís Carneiro. O PS elegeu apenas 6 deputados, contra os 8 da Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM).

Outra surpresa da noite, no que ao distrito diz respeito, é a eleição de quatro deputados pelo CHEGA. A Iniciativa Liberal elegeu um, Rui Rocha, o líder do partido.

No distrito de Braga, a AD venceu com 33,16% (184.468 votos); o PS conquistou 28,24 (157.099) e o CHEGA aparece no último lugar do pódio, com 16,86 (93.826). A Iniciativa Liberal é quarta força política mais votada, com 6,10 (33.930).

Confira, na imagem, os resultados eleitorais do distrito de Braga