Famalicão: Eduardo Oliveira quer rede de “Respiro Familiar” e Cartão do Cuidador

A propósito dos apoios aos cuidadores informais, o candidato do PS à Câmara Municipal de Famalicão, Eduardo Oliveira, propõe a criação de um Gabinete Municipal de Apoio ao Cuidador Informal, com espaço de atendimento e acompanhamento, informação, aconselhamento jurídico e social, apoio psicológico e orientação sobre recursos; quer a criação de grupos de ajuda mútua; em articulação com as IPSS, pretende dar corpo à rede de “Respiro Familiar” com estruturas temporárias para descanso dos cuidadores e que, no limite, pode culminar no projeto maior da “Casa do Cuidador”; inclui a criação do Cartão do Cuidador, com descontos no comércio local e serviços de teleassistência para cuidadores geograficamente isolados.

Eduardo Oliveira lamenta que o Instituto da Segurança Social corte apoios aos cuidadores informais. «Trata-se de um retrocesso nacional grave, que atinge diretamente milhares de famílias que vivem todos os dias a realidade de cuidar de quem mais precisa», acusa.

«Enquanto futuro presidente da Câmara, nunca deixarei de apoiar os cuidadores informais. A minha prioridade é cuidar de todos os famalicenses. A política só faz sentido quando se traduz em proximidade, justiça e ação concreta. E cuidar de quem cuida é, para mim, um dever de consciência e de humanidade», assume.