Famalicão: Eduardo Oliveira quer rede de “Respiro Familiar” e Cartão do Cuidador

A propósito dos apoios aos cuidadores informais, o candidato do PS à Câmara Municipal de Famalicão, Eduardo Oliveira, propõe a criação de um Gabinete Municipal de Apoio ao Cuidador Informal, com espaço de atendimento e acompanhamento, informação, aconselhamento jurídico e social, apoio psicológico e orientação sobre recursos; quer a criação de grupos de ajuda mútua; em articulação com as IPSS, pretende dar corpo à rede de “Respiro Familiar” com estruturas temporárias para descanso dos cuidadores e que, no limite, pode culminar no projeto maior da “Casa do Cuidador”; inclui a criação do Cartão do Cuidador, com descontos no comércio local e serviços de teleassistência para cuidadores geograficamente isolados.

Eduardo Oliveira lamenta que o Instituto da Segurança Social corte apoios aos cuidadores informais. «Trata-se de um retrocesso nacional grave, que atinge diretamente milhares de famílias que vivem todos os dias a realidade de cuidar de quem mais precisa», acusa.

«Enquanto futuro presidente da Câmara, nunca deixarei de apoiar os cuidadores informais. A minha prioridade é cuidar de todos os famalicenses. A política só faz sentido quando se traduz em proximidade, justiça e ação concreta. E cuidar de quem cuida é, para mim, um dever de consciência e de humanidade», assume.

Famalicão: Joane joga em casa e Oliveirense fora de portas

Este fim de semana joga-se a terceira jornada da Pró Nacional da AF Braga. O GD Joane, atualmente com 4 pontos, recebe no domingo, às 16 horas, o Berço, equipa que ainda não pontuou e que esta semana trocou de treinador. A equipa de Guimarães é agora orientada por Tonau, treinador que já passou pelo FC Famalicão e AD Oliveirense.

Antes, este sábado, à mesma hora, a equipa de Oliveira Santa Maria, que sofreu duas derrotas nas duas primeiras partidas, visita o Celeirós, também sem qualquer ponto.

Famalicão: Candidato do Chega promete «mudança radical» para a União de Freguesias Famalicão e Calendário

«Famalicão e Calendário merecem uma mudança radical. Quero uma freguesia onde a segurança dos nossos filhos, a transparência e a prioridade aos portugueses sejam reais». A declaração é de João Pedro Castro, candidato do Chega a esta união de freguesias.

O candidato, que também lidera a lista do partido à Assembleia Municipal, assinala que este território «enfrenta um crescimento urbano acelerado» e, por isso, apresenta «problemas estruturais». Nomeia a especulação imobiliária, «que faz disparar preços de arrendamento ilegal»; a insegurança em escolas e nas ruas; a falta de fiscalização em apoios sociais, e a poluição «crónica» no Rio Pelhe.

Castro critica «a inércia da atual Junta» que, do seu ponto de vista, falha «em priorizar os famalicenses e de permitir a diluição da identidade local».

O Chega, em nota de imprensa, assinala as propostas-chave de João Pedro Castro que propõe, por exemplo, a instalação de videovigilância em escolas e arredores, em articulação com rondas regulares da PSP; a expansão de ciclovias, melhoria de transportes públicos; combate ao arrendamento ilegal com multas exemplares; criação de habitação de custo controlado, «atribuída com prioridade a famílias portuguesas de raiz»; bem como uma auditoria independente às contas da freguesia, e a revisão de apoios sociais.

Famalicão: Corrida REN passa de 8 para 10km

A nona edição da Corrida REN, entre Pedome e Oliveira Santa Maria, está marcada para a tarde do dia 27 de setembro. Este ano, a corrida, anteriormente de 8km, passa para 10km e num novo percurso, a partir das 16 horas. Desta jornada também faz parte uma caminhada.

As inscrições estão abertas em https://www.fpacompeticoes.pt/5084/inscrever

A prova é uma organização da REN com apoio do Município de Famalicão, das duas Juntas de Freguesia e da Gracafe.

 

 

Famalicão: Antoine Joujou já marca pela equipa de Hugo Oliveira

Aproveitando a paragem para os compromissos das seleções nacionais, o FC Famalicão realizou, esta sexta-feira, um jogo de preparação com o Académico de Viseu, formação da 2.ª Liga.
A equipa de Hugo Oliveira venceu, 4-1, com golos de Antoine Joujou, um dos mais recentes reforços, de Simon Elisor, Rochinha e Sorriso.
Recorde-se que durante esta semana, cinco jogadores do plantel principal estão ao serviço das seleções nacionais. Gustavo Sá e Mathias de Amorim estão nos sub-21 nacionais, Pedro Bondo na seleção de Angola, Roméo Beney nos sub-21 da Suíça e Zabiri nos sub-20 de Marrocos.
A I Liga regressa no fim de semana de 13 e 14 de setembro e no Estádio Municipal joga-se o jogo da jornada. Ás 20h30 do dia 13, a equipa de Hugo Oliveira, segunda classificada, com 10 pontos, sem derrotas e sem sofrer golos, recebe o terceiro, Sporting, atual bicampeão nacional.

Famalicão: PSP detém um traficante de droga e identifica cinco pessoas

A PSP realizou uma operação policial de combate ao tráfico de estupefacientes, na cidade de Vila Nova de Famalicão, da qual resultou a identificação de cinco pessoas, com idades compreendidas entre os 19 e 51 anos, que tinham em sua posse droga e deteve um homem, de 43 anos de idade, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

No âmbito desta operação a PSP apreendeu 31 doses de diverso produto de estupefaciente e acredita ter contribuído para a diminuição do tráfico e consumo na cidade de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Ana Azevedo chamada à seleção nacional de futsal

A seleção nacional de futsal feminino regressa, este domingo, ao trabalho, para um estágio que visa a inédita participação no mundial que será disputado de 21 de novembro a 7 de dezembro, nas Filipinas.

Neste estágio, com um duplo compromisso (9 e 10 de setembro) com a Polónia, em Katowice, Luís Conceição chamou a famalicense Ana Azevedo, a mais internacional de sempre da seleção lusa.

Recorde-se que na passada quarta-feira a famalicense foi determinante na vitória do Nun´Álvares sobre o Benfica. O golo que marcou, nos últimos segundos do prolongamento, valeu a Supertaça para a equipa de Fafe.