Famalicão: Eduardo Oliveira recebe 92,7% dos votos de confiança no PS

A Comissão Política do Partido Socialista de Vila Nova de Famalicão aprovou uma moção de confiança à liderança de Eduardo Oliveira, com 92,7% dos votos a favor.
A reunião, que teve lugar ontem, serviu também para avaliar os resultados do partido nas últimas eleições autárquicas. Os comissários apontaram o que correu menos bem e apresentaram propostas para fortalecer o PS e alcançar o objetivo de conquistar a Câmara Municipal.
Eduardo Oliveira agradeceu a confiança e afirmou que o partido vai continuar unido “para servir e cuidar de todos os famalicenses”.