Famalicão: Eduardo Oliveira repudia «as injúrias» proferidas pelo autarca de Ruivães e Novais

O líder concelhio do Partido Socialista, Eduardo Oliveira, repudia «veementemente as injúrias proferidas» na Assembleia Municipal pelo presidente de Junta da União de Freguesias de Ruivães e Novais, Duarte Veiga, e avisa que não tolera «este tipo de atitude», alegando que o que está em causa é a «dignidade e o respeito pelos órgãos do poder local».

No entanto, garante que não sente a honra abalada pelas acusações proferidas por Duarte Veiga.

A discussão na Assembleia Municipal (dia 29 de fevereiro) foi travada entre Duarte Veiga e Jorge Costa (PS), mas onde o líder da concelhia foi o principal visado. Eduardo Oliveira não quis fazer a defesa da honra no momento, optando por abandonar a reunião. A reação surgiu um dia depois, emitida por escrito.

Recorde-se que o autarca de Ruivães e Novais acusou o líder da concelhia de ser um «energúmeno» que se esconde atrás de um partido político. Isto a propósito de uma moção apresentada pelo autarca independente (apoiado pela coligação PSD/CDS-PP) contra o comunicado publicado pelo PS, em janeiro, onde acusava a junta de comportamentos antidemocráticas.

O líder da concelhia do PS defende, em comunicado, que o presidente da Mesa da Assembleia Municipal e também o presidente da Câmara deveriam ter repudiado este tipo de insulto e terem «defendido a honra do Vereador pela simples defesa dos eleitos locais e da nossa democracia».

Alega que «não é a primeira vez que este tipo de insultos acontece na Assembleia Municipal. Ontem, mais uma vez, ficou gravado em pleno púlpito».

Eduardo Oliveira quer a «política do bem comum, a política de servir as pessoas e cuidar delas». Acrescenta: «não venho para a política insultar outros políticos, respeito os partidos, mas, acima de tudo, respeito as pessoas».