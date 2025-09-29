Famalicão: Eduardo Oliveira tem a Educação «na base de uma sociedade mais justa e solidária»

Eduardo Oliveira tem a Educação como «a base de uma sociedade mais justa e solidária», pelo que assume o compromisso de a colocar no centro da ação municipal, ouvindo todos os agentes educativos – professores, pais, estudantes, instituições locais e personalidades de renome –, «para que cada decisão responda às necessidades reais do território educativo». Das várias propostas, realce para a reivindicação de um novo estabelecimento de ensino dos 2º e 3º ciclos e ensino secundário na vila de Riba de Ave.

Das medidas prioritárias, o candidato do PS à presidência da Câmara Municipal promete garantir o acesso universal e progressivamente gratuito à educação pré-escolar; e consolidar os Gabinetes de Apoio ao Aluno e à Família, «fundamentais para apoiar as crianças em situações de maior vulnerabilidade social, promovendo uma escola mais inclusiva».

Entre outras medidas também defende, por exemplo, a criação de programa de nutrição infantil e reforçar a ligação das escolas ao município em ações de saúde pública e combate à pobreza infantil; apostar na inclusão educativa, com uma estratégia de integração de alunos estrangeiros; investir em inovação e criatividade, através de Oficinas Municipais de Matemática Aplicada, do programa “Mentoria Matemática Famalicão +” e da criação de Laboratórios de Inteligência Artificial e Criatividade Digital em bibliotecas e centros educativos; valorizar a educação ambiental e energética, com hortas pedagógicas, eco-parques escolares e a requalificação dos edifícios para maior eficiência energética.

Eduardo Oliveira garante que não deixará escapar «as oportunidades de modernização das escolas públicas enquadradas no Programa Recuperar/Reabilitar Escolas até 2030».

Em comunicado, Eduardo Oliveira volta a falar do projeto “Espaço+Inclusivo”, «uma iniciativa pioneira para transformar o concelho num exemplo de inclusão e equidade». Este programa, garante, «visa apoiar crianças e jovens com deficiência e necessidades educativas especiais, garantindo-lhes igualdade de acesso à educação, bem-estar e dignidade», através do reforço de recursos humanos especializados nas escolas, criação de salas e materiais adaptados, oferta de atividades extracurriculares inclusivas. O projeto, anuncia, será implementado em fases (diagnóstico, piloto e expansão), recorrendo a várias fontes de financiamento – desde fundos europeus como o PRR, FSE+ e Erasmus+, até apoios de fundações e parcerias com empresas locais.