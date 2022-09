Famalicão: Eduardo Oliveira vai ouvir militantes socialistas

Famalicão: Alunos do 1.º Ciclo do Agrupamento de Pedome estudam de manhã e divertem-se à tarde

No novo ano letivo, os alunos do 1.º ciclo do Agrupamento de Pedome vão integrar um projeto piloto para o desenvolvimento de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s), que incluiu aulas de natação e mais tempo para atividades de caráter lúdico, desportivo e cultural. O projeto inclui as escolas das nove freguesias que fazem parte deste agrupamento.

O projeto promovido pela Federação Concelhia das Associações de Pais e pelo Agrupamento de Escolas de Pedome, em articulação com a Câmara Municipal, prevê, para além das aulas de natação nas piscinas de Oliveira S. Mateus e Joane, a alteração do horário de atividades letivas, que passam a decorrer apenas durante a manhã; a tarde fica reservada para aulas de karaté, pilates ou teatro e para a brincadeira, tal como já acontece nas escolas básicas de Requião e Vale São Cosme. «Queremos aproveitar as potencialidades instaladas, envolvendo todos num projeto comunitário que pretende democratizar ainda mais o acesso a atividades diferenciadas, valorizando o tempo que as crianças passam juntas», sinalizou Antónia Oliveira, presidente da FECAPAF, na apresentação do projeto que decorreu ao final da tarde desta quarta-feira, em Pedome.

Já o presidente da Câmara Municipal aludiu que o Município «quer transformar a escola num grande recreio, dando mais espaço para o desenvolvimento de outras atividades no plano desportivo e cultural, que acrescentam competências e capacidades às crianças, fomentando desde cedo hábitos que queremos que sejam enraizados». Ainda de acordo com Mário Passos, o novo conceito e programação de atividades de enriquecimento curricular pode, no futuro, ser alargado a outros estabelecimentos de ensino, porque «acrescenta mais-valia ao processo socioeducativo das crianças»