Famalicão: Eduardo Oliveira vence no PS e segue para o segundo mandato

As eleições no PS de Famalicão foram ganhas pela candidatura liderada por Eduardo Oliveira, que segue para um segundo mandato. A lista A venceu com 66,6 por cento dos votos, num ato eleitoral que contabilizou 990 militantes.

A projeto defendido por Eduardo Oliveira também venceu as duas secções socialistas de Famalicão e Riba d’Ave e nas Mulheres Socialistas.

Bruno Cunha, autarca da freguesia de Vermoim, foi o candidato derrotado neste ato eleitoral que decorreu durante a tarde e noite de sábado, sendo que os resultados foram conhecidos durante a madrugada.

Foto Arquivo