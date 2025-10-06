Famalicão: Eduardo Rêgo lidera Comissão de Honra de apoio a Eduardo Oliveira

O reconhecido locutor Eduardo Rêgo e mais 44 cidadãos fazem parte da Comissão de Honra da candidatura de Eduardo Oliveira à presidência da Câmara municipal. Do grupo fazem parte, entre outros, Helena Freitas, candidata à Assembleia Municipal; Adelina Ortiga, militante mais antiga da concelhia do PS; Agostinho Fernandes, ex-presidente da Câmara; Carlos Sousa, presidente da direção da Casa da Memória Viva; Paulo Folhadela, vereador; Sofia Pereira, secretária-geral da Juventude Socialista, e o eurodeputado Bruno Gonçalves.

Independentes em representação de empresas, da cultura, do desporto e do terceiro setor também fazem parte deste grupo de apoio à candidatura do PS. «Esta Comissão de Honra é formada por pessoas que representam a força, a diversidade e a ambição do concelho. Este é um sinal claro de que juntos temos a capacidade de trazer a “Mudança” ao nosso concelho», disse Eduardo Oliveira. O candidato reforça «o compromisso com as pessoas», confiante «de que podemos construir um concelho mais dinâmico, inclusivo e preparado para os desafios do futuro».

A apresentação decorreu na noite do passado sábado, em Ribeirão, com um momento musical da atriz e fadista Rita Ribeiro e do fadista Fernando Azevedo.

Recorde-se que o programa autárquico da candidatura socialista abrange áreas como saúde, solidariedade, educação, cultura, ambiente, habitação, economia, segurança e participação cívica, com propostas que incluem a construção de um novo hospital e do Centro Intergeracional – Gerações com Sentido, creches para todas as crianças, a edificação de um Centro de Congressos (Multiusos) e o reforço dos meios da Polícia Municipal.