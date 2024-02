Famalicão: Eixo Atlântico está reunido em Seide S. Miguel

No próximo sábado joga-se a jornada 16 do nacional de hóquei em patins, com as equipas famalicenses a jogarem fora de portas.

O FAC, décimo primeiro, com 12 pontos, joga no reduto do CRF Murches, às 16 horas, enquanto que o Riba d´Ave/Sifamir, décimo terceiro (antepenúltimo), com 10 pontos, visita o último classificado, o CH Carvalhos, equipa que ainda não pontuou na presente edição da prova. Esta partida está marcada para as 18 horas.