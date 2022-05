Famalicão: Eleições no GD Joane a 22 de maio

O Grupo Desportivo Joane vai a votos na manhã do dia 22 de maio, a partir das 9 horas.

Depois da Assembleia Geral de 1 de maio, que não surtiu qualquer decisão, o presidente do órgão marcou nova reunião para resolver o eventual impasse diretivo, até porque urge começar a preparação da nova época desportiva, na pró nacional da AF Braga.

Recorde-se que Custódio Baptista é o atual presidente do clube, cuja equipa principal terminou a série B da Pró Nacional da AF Braga em segundo lugar.

Segundo informações recolhidas por Cidade Hoje o futuro do GD Joane pode passar pela continuidade do atual presidente, “mas não há garantia absoluta que assim seja”, revela fonte próxima do clube que garante que a 22 de maio tudo ficará decidido.