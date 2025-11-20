Famalicão: Eleitos do PSD/CDS, do PS e Chega agradecem aos serviços municipais a resposta à tempestade

A propósito da tempestade Cláudia que provocou inundações por todo o concelho, com incidência nas freguesias de Lousado e Ribeirão, mas também no centro da cidade, o presidente da Câmara agradeceu, na última reunião de Câmara, aos colaboradores do município, às juntas, bombeiros e todos quantos colaboraram nas limpezas.

Sobre o que se passou na USF de Ribeirão, que teve mais de meio metro de água e lama, Mário Passos realça que só a conjugação de esforços possibilitou que reabrisse na segunda-feira seguinte. Além de mais de 40 colaboradores municipais, mencionou o esforço da coordenadora da USF e a presença da nova direção da ULS Médio Ave.

O agradecimento e o elogio vieram também da parte dos vereadores do Partido Socialista e do Chega; especialmente pela disponibilidade e prontidão na resposta dos colaboradores dos serviços.

Apesar de reconhecer a frequência dos fenómenos provocados pelas alterações climáticas, Sá Machado, do PS, sugeriu uma reflexão em matéria urbanística e de planeamento.