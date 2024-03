Famalicão: Élia e Cristina segundas no Duatlo de Vila Nova de Cerveira

Teve início, na noite da passada sexta-feira, mais uma edição do ANIMA, Encontro Internacional de Animação Sociocultural, que este ano chegará a mais de 3100 participantes. Mantém como objetivos a promoção da Animação Sociocultural e a Educação Não Formal como modelos de inovação e impacto social. O tema deste ano é “O Eu, o Nós e a minha melhor versão…”.

Esta atividade da PASEC – Plataforma de Ação Socioeducativa e Cultural é um dos maiores eventos internacionais do género e vai decorrer até 20 abril, com dezenas de masterclasses, espetáculos, concursos de ideias exposições e eventos culturais, em Famalicão, Braga, Lousã, Terras do Bouro, Coimbra, Ourense (Espanha) e Lombardia (Itália), com o apoio do Erasmus +, Município de Famalicão e Corpo Europeu de Solidariedade.

A sessão de abertura decorreu o espetáculo “O Eu, o Nós e a minha melhor versão”, em Seide, na Casa de Camilo Castelo Branco, perante mais de 300 participantes. Tratou-se de um projeto de cocriação artística que traduziu, através da dança, artes visuais, música e teatro, a visão dos jovens sobre a oportunidade que “cada um é e representa” na arte de mudar o mundo. Num registo cómico e dramático, o espetáculo teve a participação das Companhia Artísticas PASEC: ADN Teatro; BPM Música; Arena Dança; e D’Art Artes Visuais. Em palco estiveram mais de 90 jovens.

O tema do Anima 2024 deste ano pretende explorar os exemplos mais impactantes de jovens e projetos de inovação social que nos contextos mais adversos foram capazes de mobilizar soluções criativas e ajudaram a melhorar significativamente a vida de pessoas e comunidades.