O F.C. Famalicão foi afastado da Taça de Portugal, na noite deste domingo, após uma derrota por 1-0 frente ao Paredes, em jogo da terceira eliminatória da competição.

O único golo da partida surgiu aos 40 minutos, por Miguel Moreno. O avançado do Paredes ganhou em velocidade ao defesa do Famalicão e rematou para o fundo das redes, ao canto inferior esquerdo da baliza de Ivan Zlobin.

Na segunda parte, a equipa famalicense procurou chegar ao empate, mas encontrou dificuldades perante a organização defensiva do adversário e as intervenções do guarda-redes Fábio Matos. Romeo Beney, aos 53 minutos, Sorriso, aos 64, e Abubakar, aos 69, dispuseram de boas oportunidades, mas não conseguiram marcar.

Apesar das tentativas até ao final do encontro, o Famalicão não conseguiu evitar a eliminação da prova rainha do futebol português. O Paredes garantiu, assim, a passagem à próxima fase da Taça de Portugal.