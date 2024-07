Famalicão: Elite Sport repete vitória no torneio de futebol de praia de Aveiro

Nas últimas semanas, as crianças e seniores da Gerações dedicaram-se ao estudo e à aprendizagem da arte de Joana Vasconcelos, uma das artistas plástica portuguesa mais conhecida no Mundo.

O empenho e engenho foi reconhecido pela artista e pela sua equipa que, numa mensagem enviada à instituição, deram da conta da sua felicidade «por recebermos as fotografias das crianças e os trabalhos manuais fantásticos inspirados no trabalho da nossa querida Joana Vasconcelos, com a utilização de materiais do dia a dia para a construção de trabalhos originais».

Na mensagem salientam, ainda, que «a estimulação da criatividade nas crianças e jovens é fundamental para um percurso educacional e académico de sucesso e completo».

As obras mais trabalhadas pelas crianças e pelos seniores foram o “Coração Independente” e a “Árvore da Vida” (na imagem) que foram exploradas com a utilização de materiais do dia a dia, como diz Joana Vasconcelos e que agora passam a fazer parte do espólio artístico da Associação Gerações

O “atelier vivo” da Associação Gerações foi inaugurado a 20 de setembro do ano passado pela artista Ana Clara Almeida que é, em simultâneo, animadora cultural da instituição, com um trabalho em carvão e pastel, em suporte de papel e veludo, com o sugestivo título de “Nós”.

Depois de Ana Clara Almeida, foi a vez de outros artistas rumarem à Gerações, para também desenvolverem e exporem as suas criações no “atelier vivo” e trabalharem com as crianças e com os seniores. Mariana Sampaio, com esculturas em cerâmica, inspiradas em rendas nacionais, esteve presente de 6 de dezembro de 2023 a 17 de janeiro de 2024 e Ana Terêncio, de 20 de janeiro a meados de fevereiro de 2024, com esculturas em papel.

Joana Rosa, com a técnica de impressão “linogravura” e ilustração de um texto infantil ou de poesia, esteve presente de 20 de março a 8 de maio de 2024, e Joana Vasconcelos fechou em grande este ciclo de exposições de arte e criatividade nas últimas semanas.