Famalicão: Em ano com mais obras e projetos, Engenho aprova contas por unanimidade

Em assembleia geral realizada, na manhã do passado domingo, no Centro de Apoio Comunitário, a Engenho – Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este aprovou, por unanimidade, o relatório de atividades e contas de 2024.

Das atividades e projetos, o ano do 30 aniversário fica marcado pela conclusão das obras de remodelação e ampliação do Centro de Apoio Comunitário/Centro de Dia; pela instalação de mais uma sala para creche e pela provação da candidatura à Formação Modular Certificada para a qualificação de ativos empregados e desempregados.

Ainda de 2024, registo para a aprovação da Oficina da Criança – Eixo de intervenção Educação, Formação e Capacitação, Caixa Social Prémios´24, para acompanhamento e terapias adequadas para apoiar crianças com atraso global de desenvolvimento; para a candidatura ao Contrato Local de Desenvolvimento Social, no Município de V. N. de Famalicão, no quadriénio 25/28, continuando a Engenho a ser a entidade coordenadora e executora do projeto; e para o início do processo de criação de uma Comunidade Energia Renovável/ Autoconsumo Coletivo, sendo a Engenho a “instituição âncora”, foram outros projetos que conheceram os devidos desenvolvimentos ao longo do ano passado.

No entanto, e para além das obras e projetos, importa «honrar compromissos assumidos, assegurar os níveis de qualidade no funcionamento das diferentes respostas sociais, procurar as melhores soluções para os problemas e constrangimentos que vão surgindo», afirma o presidente da direção. Manuel Augusto de Araújo relembra que uma instituição da economia social «não pode, nem deve ser gerida como uma mera empresa, nem os seus resultados traduzidos em meros gráficos ou numa folha de excel».

Na assembleia foi, ainda, prestado um sentido tributo à memória de José Barbosa Torres, autarca presidente de Junta da freguesia de Sezures e um dos fundadores da ENGENHO e membro dos seus órgãos sociais.