Famalicão: Em Avidos, Rui Costa promete reforçar a ação social, cultural e comunitária

Jorge Ferreira apresentou a sua recandidatura a Lousado no passado sábado. Manter um trabalho de proximidade «e novos investimentos» são compromissos do candidato que diz estar «apaixonado por Lousado» e promete ser presidente «todos os dias. Lousado exige um presidente presente todos os dias e eu estarei, todos os dias, ao serviço dos lousadenses», disse.

Na Casa do Povo, e depois das intervenções dos mandatários Gonçalo Moura Pereira, Rita Pinheiro e João Cerejeira, o atual presidente da Junta de Freguesia enumerou as obras em curso e os projetos para os próximos anos, entre os quais a aquisição de um terreno com cerca de 18 mil metros quadrados para a construção da nova escola da Forave, o multiusos, a nova sede de Junta de Freguesia e a construção de cerca de 150 lugares de estacionamento.

A requalificação da unidade de saúde, com um investimento de um milhão de euros, o alargamento do cemitério, a repavimentação de vários arruamentos e a criação da “Rua da Sotex”, em homenagem à emblemática empresa, são outros projetos desta candidatura.

«O motor da nossa ambição é continuar a trabalhar todos os dias por Lousado», asseverou Jorge Ferreira que também reforçou compromissos nas áreas do ambiente, juventude, cultura, desporto e apoio às associações. Também o comércio local e a coesão social estão no centro da atuação autárquica «porque queremos um Lousado mais inclusivo, participativo e com qualidade de vida para todos», concluiu.

Mário Passos, recandidato à Câmara Municipal de Famalicão, sublinhou a importância da colaboração entre a Junta de Freguesia e o Município. «A razão por que estamos aqui deste lado é para melhorar a qualidade de vida de cada um de vós, em Lousado e em Famalicão. Eu preciso do Jorge e o Jorge precisa de mim para continuarmos juntos este caminho de progresso e de felicidade para todos». O candidato reforçou conquistas como a nova Variante à EN14, os investimentos na educação, na saúde e a criação da Academia Sénior.