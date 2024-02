Famalicão em busca da primeira vitória no apuramento de campeão nacional da 2.ª divisão de futsal

No regresso do nacional da 2.ª divisão, depois de uma paragem para a Taça da Liga e Taça de Portugal, às 14h30 de domingo, o Cabeçudense/Famalicão recebe, no Pavilhão das Lameiras, o SC Lusitânia, a contar para a terceira jornada de apuramento de campeão nacional.

O conjunto famalicense ainda não pontuou nesta fase da prova, «mas os jogadores estão confiantes que podemos inverter este ciclo já este domingo». Palavras do treinador Ricardo Costa que reconhece que «depois de uma entrada negativa nesta fase final, sabemos da grande importância deste jogo. Apesar das duas derrotas, a equipa tem estado em bom nível, mas momentos-chave não tem sido feliz. Este momento menos positivo é da minha responsabilidade, mas acredito que domingo será o momento de viragem».

Perante o Lusitânia dos Açores, que já conta uma vitória, «as perspetivas são as de sempre: disputar o jogo com o propósito de o vencer» perante um adversário «bastante complicado, uma equipa totalmente profissional, bem orientada, com bons jogadores e que no mercado de inverno reforçou-se muito bem», reconhece o treinador famalicense.

Ricardo Costa relembra que «apesar de todas as dificuldades inerentes nesta fase da competição, queremos sempre ser competitivos e lutar em todos os jogos pela vitória».