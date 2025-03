Famalicão: Em dia de Carnaval, Oliveirense joga para a Taça da AF Braga

Na noite desta quinta-feira, a Iniciativa Liberal reúne em plenário extraordinário para apresentar a estratégia para as próximas eleições autárquicas e aprovar os cabeças de lista à Assembleia e Câmara Municipal.

A reunião que terá lugar na Casa de Esmeriz, a partir das 21 horas, abre com a apresentação do relatório de atividades e contas do ano passado e do plano de atividades para este ano. Depois da aprovação da estratégia autárquica, incluindo os cabeças de lista que serão propostos aos órgãos nacionais, decorre um período de discussão de outros assuntos.

A IL Famalicão «apela aos membros do partido para participarem no plenário e, assim ajudarem, a escolher as melhores alternativas» para a sua «afirmação» no concelho.