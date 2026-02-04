Famalicão em Itália para promover desporto e envelhecimento ativo

No âmbito do projeto “Mais e Melhores Anos”, uma delegação famalicense deslocou-se, entre 25 e 30 de janeiro, à região da Lombardia, em Itália, para promover a troca de boas práticas na área do desporto e envelhecimento ativo.
A mobilidade internacional, subordinada ao tema “Desporto, Democracia e Inclusão”, foi dinamizada pelo Município de Famalicão, através da divisão de Desporto, no âmbito do programa ‘Erasmus +’ da Comissão Europeia.
Ao longo destes dias, a comitiva famalicense – liderada pelo chefe da Divisão de Desporto e Saúde, Rui Baptista, e composta por sete aprendentes, um técnico acompanhante e seis técnicos municipais -, participou em sessões técnicas, onde foram partilhadas metodologias de treino e programas desportivos na área do envelhecimento ativo, nomeadamente, de Boccia, atletismo, natação, yoga e desportos de caminhada.
O Município de Busto Garolfo reconheceu o programa ‘Mais e Melhores Anos’ como boa prática adotada pela autarquia no âmbito do desporto sénior. Atualmente, o município italiano tem em curso o projeto “Argento in forma”, que já conta com centenas de participantes, inspirado pelo programa desportivo famalicense.
O Chefe da Divisão de Desporto e Saúde destaca a vertente «inovadora e inclusiva» deste projeto de mobilidade, bem como o «impacto internacional» dos projetos desportivos da autarquia famalicense.