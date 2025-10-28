Famalicão: Em jogo intenso, Braga foi mais forte

Na noite desta segunda-feira, na conclusão da jornada 6 do campeonato nacional de futsal, o FC Famalicão perdeu, 1-5, com o SC Braga. No Pavilhão Municipal, a equipa de Kitó Ferreira até foi a primeira a marcar, por Natan Minatti, mas a reação bracarense não demorou muito com o empate, por Vitão. O ritmo do encontro foi sempre elevado e, antes do intervalo, o mesmo jogador deu vantagem aos visitantes.

Na segunda parte manteve-se um jogo no limite, de parte a parte, até que Luís Fernandes dilata a vantagem e, já nos últimos dez minutos, Vitão volta a marcar. Nos últimos momentos, Tiago Sousa fez o quinto perante a baliza do FC Famalicão deserta.

Com esta derrota, a equipa famalicense manteve os sete pontos e está no sétimo lugar. Na próxima jornada, domingo, visita o Rio Ave.