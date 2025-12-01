Famalicão: Em pares, em grupo e a solo, Gindança termina época com vários títulos

Fechada a época competitiva 2025, a Academia Gindança faz um balanço muito positivo. Das participações em várias competições, realce para o título do Circuito Nacional alcançado pelo par Leonardo Pereira e Lara Costa, em Standard e Latinas no escalão de Juvenis 2 Iniciados; e a vitória na Taça de Portugal, em Adultos Intermédios Standard, por Pedro Castro e Júlia Bakhovska. No Circuito Nacional de Solos, Eleonora Savanovich foi a primeira em Juniores 2 Intermédios Standard e Latinas, assim como Varvara Kozina em Juniores 1 Iniciados Standard.

Pedro e Yuliia, entre outros resultados de relevo, também foram terceiros no Circuito Nacional, Adultos Intermédios Standard.

Tomás Gomes e Lara Grigorean sagraram-se vice-campeões da Taça de Portugal, em, Juventude Open Latinas, e conquistaram o último lugar do pódio no Circuito Nacional, em Juventude Open Latinas. O par Lev Sviatokha e Valeriia Bazalkina também foi terceiro no Circuito Nacional, em Juvenis I Standard; igual lugar foi conquistado por Illia Dehtiarov e Anna Rudnytska, em Juniores 1 Iniciados Standard. Ainda em pares, realce para o segundo lugar em Juvenis 1 Standard de Hryhorii Dehtiarov e Kateryna Kashtanova

A solo, Varvara Kozina venceu o Circuito Nacional Juniores 1 Iniciados Standard e foi segunda em Juniores 1 Iniciados Latinas, onde Alice Almeida Festas foi terceira.

Em grupos, as Dream Girls by Gindança foram terceiras no Circuito Nacional júnior, enquanto que em seniores o título ficou com as Ballroom Ladies.