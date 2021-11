A Associação Famalicão em Transição prossegue a sua ação contra a retirada das hortas do Parque da Devesa.

Este sábado, das 10h às 12h, elementos da associação estarão junto ao estaleiro do CITEVE / CeNTI com informações sobre o processo, para recolher assinaturas para o seu Manifesto e donativos para o financiamento do processo judicial.