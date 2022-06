Famalicão em Transição vai limpar o rio Pelhe

A REN – Redes Energéticas Nacionais ofereceu, esta terça-feira, uma viatura (pickup) aos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Famalicão «no âmbito da sua política de apoio às comunidades locais e reforçando o compromisso da empresa com a prevenção e combate aos incêndios rurais», dizem em comunicado.

A cerimónia decorreu nas instalações da REN, em Sacavém, e contou com a presença do presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Brigadeiro General José Manuel Duarte Costa, e do vice-presidente do Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros, Rui Rama da Silva. Além da corporação de Vila Nova de Famalicão foram contempladas as corporações de Benavente (Santarém), Macedo de Cavaleiros e Miranda do Douro (Bragança), Estarreja e Arouca (Aveiro) e Armamar (Viseu). As viaturas foram simbolicamente entregues por João Conceição, administrador executivo da REN.

Segundo João Conceição, «a REN defende há muitos anos que a prevenção contra os incêndios rurais não se realiza apenas na época crítica. É por isso que, ao longo de todo o ano, temos ações de prevenção em articulação com as autoridades competentes, limpando os corredores de transporte de energia, de forma a aumentar a resiliência das nossas infraestruturas e dos territórios onde as mesmas se encontram implantadas, criando, simultaneamente, oportunidades de combate aos Bombeiros e restantes Equipas de Proteção Civil. Sabemos que as corporações de bombeiros partilham desta nossa visão e que trabalham incessantemente todos os dias para evitar agressões à floresta portuguesa. A doação destas viaturas não é mais do que o reconhecimento do seu trabalho incansável».

No concelho de Vila Nova de Famalicão, e num trabalho constante de prevenção contra os fogos florestais, a REN efetuou a limpeza de mais de 5 hectares em 2021.