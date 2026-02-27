Famalicão: Em Vila do Conde «é para entrar forte para ganhar» (c/vídeo)

Eletricistas da CEVE partem de Famalicão para ajudar zonas mais afetadas pelo mau tempo

A CEVE, cooperativa elétrica que desenvolve parte da sua atividade no concelho de Famalicão, está a colaborar na reposição da rede elétrica nas zonas do centro do país afetadas pelo temporal Tempestade Kristin. A iniciativa solidária foi denominada “CEVE Solidária – Kristin 2026”.

No passado domingo, partiu a primeira equipa, composta por três eletricistas, com destino a Leiria. Os trabalhadores seguiram em duas viaturas com o objetivo de apoiar os trabalhos de recuperação da rede elétrica.

Ao longo desta semana, a intervenção tem decorrido sobretudo na zona da Marinha Grande, onde os técnicos têm participado na reparação da rede de baixa tensão e na reposição de energia em várias habitações afetadas pelo mau tempo. A equipa tem sido recebida pela população com gestos de reconhecimento e agradecimento.

A cooperativa sublinha que, apesar de se tratar de um contributo modesto perante a dimensão dos estragos, esta ação representa um gesto importante de solidariedade e cooperação. A missão é motivo de orgulho para a CEVE, os seus cooperadores e trabalhadores.

Está ainda prevista a partida de mais duas equipas para reforçar o apoio no terreno nos próximos dias.