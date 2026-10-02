O Futebol Clube de Famalicão vai criar uma equipa de futebol para amputados, um projeto que nasce da história de Miguel Barbosa, antigo jogador da formação e cujo percurso foi marcado por um acidente. A sua ligação ao clube inspirou a criação de uma equipa que transforma a sua história num projeto coletivo, aberto a todos os que queiram fazer parte da modalidade.

Mais do que criar uma equipa, a coletividade presidida por José Pina Ferreira pretende afirmar o futebol para amputados como uma prática desportiva com condições para evoluir, competir e, acima de tudo, potenciar a integração de pessoas.

Recorde-se que a Academia do Futebol Clube de Famalicão recebeu, em dezembro do ano passado, o primeiro jogo formal da modalidade no país e, em maio deste ano, juntamente com o CF Estrela da Amadora, foi disputado o primeiro encontro desta modalidade entre equipas representativas de clubes nacionais.

Com a criação da equipa, o Futebol Clube de Famalicão assume um compromisso de futuro com a modalidade. «O nosso clube deseja que mais pessoas conheçam o futebol para amputados e que novos atletas encontrem uma oportunidade para jogar e contribuir para que a competição se desenvolva de forma sustentada em Portugal», consta de uma publicação oficial do emblema famalicense.

Recorde-se que a Fundação FPF é o principal apoio ao desenvolvimento da modalidade em Portugal, a par da FUTAMP – Associação Portuguesa de Futebol de Amputados, entidade que promove e desenvolve a modalidade e organiza as competições nacionais. A época 2026/27 é de arranque da Liga Portuguesa de Futebol de Amputados e também a Taça de Portugal, competições que vão marcar o princípio desta vertente no futebol nacional.