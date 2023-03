Famalicão empata com Benfica e decide lugar na final da Taça na Academia

O Benfica, que na Liga BPI apenas tem quatro golos sofridos e na Taça ainda não sofreu qualquer um, sofreu três golos na tarde desta quarta-feira, do FC Famalicão. No primeiro jogo das meias finais da Taça de Portugal feminina, disputado no Benfica Campus, a formação famalicense, que no sábado anterior foi goleada (5-0) pela mesmo equipa, foi autora de uma exibição segura e forte no espírito coletivo, premiada com um empate, 3-3, que deixa a eliminatória em aberto para o segundo jogo, a 30 de abril. A decisão por um lugar na final da Taça de Portugal, prova em que as famalicenses são finalistas vencidas da última edição, terá como palco a Academia.

Do jogo, a equipa de Marco Ramos, muito mais afoita à perda de bola, lutando em cada palmo de terreno pela mesma, permitiu o domínio territorial do Benfica que, salvo os golos, poucas mais oportunidades criou.

Na primeira parte, que fechou com a vantagem, 2-1, do Benfica, os golos benfiquistas foram apontados aos 14 e aos 45+4, ambos por Kika Nazareth. Entre estes dois golos, Yasmine Alidou empatou o jogo, com um monumental pontapé de fora da área, sem qualquer hipótese de defesa para Rute Costa.

Na segunda parte, o Famalicão entrou com tudo e, logo no primeiro minuto, empata a partida, por Maria Miller. Desde este momento, o Benfica encetou uma reação, mas sem que Aline Lima fosse obrigado a qualquer intervenção de relevo. No entanto, aos 69 minutos, após a marcação de um livre, Ana Vitória, num golpe de cabeça, coloca a equipa da casa novamente na frente do marcador. Pouco tempo houve para festejos porque, três minutos depois, novo empate famalicense, agora por Mariana Couto.

Apesar do domínio territorial contrário, as famalicenses usaram de notório pragmatismo ofensivo, cuidando que as suas investidas em terrenos avançados fossem, como foram, coroadas de sucesso e, deste modo, quebram o ciclo 100 por cento vitorioso do Benfica em provas nacionais.

Foto: SL Benfica