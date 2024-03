Famalicão empata com o Boavista na partida nº 100 de João Pedro Sousa

Jorge Paulo Oliveira, candidato da Aliança Democrática pelo distrito de Braga às Legislativas, visitou várias empresas do concelho e aproveitou o contexto para defender salários e rendimentos mais elevados para todos. «Portugal não pode estar condenado a ser um país de baixos salários e dependente do Estado, mas infelizmente é esse o país a que as políticas públicas dos últimos oito anos nos conduziram», afirmou o militante do PSD.

O famalicense visitou a Caixiave, NH Clima, Hidrofer e Electro Instaladora do Bairro. «É preciso criar condições para que se possa pagar melhores salários e se promova mais investimento, começando, desde logo, por uma redução gradual do IRC para 15%, em 2 pontos percentuais por ano, durante três anos», disse, estimando um crescimento do PIB próximo dos 3,5% no final da próxima legislatura.

O candidato do PSD realça que a Aliança Democrática quer uma economia «livre de carga burocrática, de taxas e taxinhas para tudo e mais alguma coisa, e de uma carga fiscal que se apresenta como uma das maiores da União Europeia».

Segundo Jorge Paulo Oliveira, «uma sociedade de baixos salários e dependente do Estado combate-se com o aumento do salário mínimo nacional, mas também com a redução do IRS para todos e com a fixação de um teto máximo de 15% no IRS para os jovens até aos 35 anos».