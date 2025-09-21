Concelho, Desporto, FC Famalicão

Famalicão empata com o Casa Pia (1-1)

O Famalicão empatou este domingo a uma bola frente ao Casa Pia, em jogo da 6ª jornada da Liga Portugal Betclic, disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

A equipa famalicense até entrou melhor na segunda parte e inaugurou o marcador logo aos 47 minutos, com Léo Realpe a cabecear para golo após canto de Gil Dias. O Famalicão parecia encaminhar-se para a vitória, mas já perto do fim, aos 87’, o árbitro Hélder Malheiro, após recurso ao VAR, assinalou grande penalidade a favor do Casa Pia. Chamado à conversão, Livolant não falhou e fixou o resultado em 1-1.

Com este empate, o Famalicão soma mais um ponto, num jogo em que deixou escapar o triunfo nos instantes finais.

Astronauta por um dia: Guilherme de Famalicão viveu este domingo uma experiência única

O famalicense Guilherme Gartner Guimarães, viveu este domingo uma experiência única: foi um dos 30 finalistas do concurso nacional “Astronauta por um Dia”, promovido pela Agência Espacial Portuguesa, e participou no tão aguardado voo parabólico.

A bordo do Airbus A310 da empresa francesa Novespace, a partir da ilha de Santa Maria, nos Açores, Guilherme experimentou a sensação de gravidade zero, momento que descreveu como inesquecível e que ficará marcado para sempre na sua memória.

O concurso contou com 545 candidatos, tendo Guilherme superado várias etapas exigentes, desde testes de raciocínio e memória até provas físicas e entrevistas.

Agora, como “Embaixador do Zero-G Portugal – Astronauta por um Dia”, o jovem famalicense vai assumir a missão de promover esta iniciativa nas escolas do distrito de Braga, incentivando outros estudantes a explorarem a ciência, a tecnologia e o espaço.

Famalicão: 1.ª Companhia da Associação Guias de Portugal abre inscrições para novos elementos

A 1ª Companhia de Vila Nova de Famalicão da Associação Guias de Portugal (AGP) está a recrutar raparigas dos 6 aos 19 anos. As inscrições podem ser feitas pelo 919 343 597 e 913 293 251, pelo do endereço eletrónico guiasdefamalicao@gmail.com, bem como nas redes sociais Instagram (@guiasdefamalicão) e Facebook (Guias de Famalicão).

A Associação Guias de Portugal é uma associação de utilidade pública, de base voluntária, que promove o Guidismo – movimento de educação não formal, baseado no método criado por Robert Baden-Powell. Tem por missão proporcionar às raparigas e jovens mulheres «a oportunidade de desenvolverem o seu potencial como cidadãs universais responsáveis». Para alcançar esse objetivo, a AGP utiliza um método «centrado na atribuição gradual de responsabilidades, no trabalho de grupo e na promoção da autonomia». O movimento também se compromete com a comunidade onde está inserido, tendo no contacto com a natureza e na vida ao ar livre o seu espaço privilegiado de ação e formação.

A AGP tem uma proposta educativa que assenta em quatro vertentes – vida ao ar livre, vida em patrulha, progressão e compromisso – e as participantes estão integradas em diferentes grupos etários.

A Associação Guias de Portugal foi condecorada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com o título de Membro Honorário da Ordem da Instrução Pública, durante a cerimónia de abertura do X Acampamento Nacional, realizado em Alcácer do Sal, a 29 de julho do ano passado.

Em Vila Nova de Famalicão, a 1ª Companhia Guias de Portugal realiza reuniões semanais aos sábados, pelas 15h00, na sede situada junto ao salão paroquial.

Famalicão: Quatro jogos, quatro vitórias para a formação

As quatro equipas do FC Famalicão que competem nos campeonatos nacionais de futebol tiveram um fim de semana 100% vitorioso.

Os sub-19 venceram (2-1), em Guimarães o Vitória SC, com golos de Telmo Alves e Duarte Noversa; Marco Pereira (2) e Francisco Urbano marcaram na vitória (3-0) dos sub-17 na receção ao Beira-Mar; os sub-16 levaram a melhor, também em casa, sobre o Marialvas (3-1), com golos de Miguel Magalhães, Tomás Figueiredo e Pedro Lopes.

A equipa sub-15 também conseguiu os três pontos diante da AD Taboeira com um único golo de Cristiano Teixeira.

Famalicão: GD Joane vence e lidera sem derrotas

Na conclusão da quinta jornada da pró nacional da AF Braga, o GD Joane assumiu o primeiro lugar, com 11 pontos, sem qualquer derrota e dois empates. No jogo deste domingo, na receção ao Vila Chã a formação joanense venceu, 1-0, com golo de Tiago Ferreira.

Nesta divisão, a AD Oliveirense somou o segundo empate, desta feita em casa do Marinhas. A partida disputada na tarde deste domingo ficou em branco. A equipa de Oliveira Santa Maria soma cinco pontos e ocupa o décimo terceiro lugar.

Na próxima jornada, o Joane visita o Maria da Fonte e a Oliveirense recebe Os Sandinenses.

Foto arquivo

Diogo aos 18 anos comprou casa e carro em Famalicão c/dinheiro que roubava na internet

Um dos maiores casos de cibercrime com ligações a Portugal volta agora a ter desenvolvimentos judiciais e coloca Famalicão no centro da história.

De acordo com o jornal Correio da Manhã, Diogo Santos Coelho, natural de Viseu, começou a cometer crimes informáticos ainda adolescente. Tinha apenas 15 anos quando criou, a partir da sua casa, o site “RaidForums”, uma plataforma acessível através da dark web onde eram comprados e vendidos dados bancários, cartões de crédito e outras informações privadas obtidas de forma ilegal.

Entre 2015 e 2022, o jovem hacker lucrou, segundo o Ministério Público, mais de 635 mil euros com esta atividade. Com apenas 18 anos, decidiu investir parte do dinheiro em Vila Nova de Famalicão, onde comprou uma moradia de 234 mil euros e um carro Tesla avaliado em mais de 66 mil euros, ambos pagos a pronto.

Segundo o CM, a rede criminosa criada por Diogo chegou a ter quase 740 mil utilizadores e provocou prejuízos de “milhões de euros” a vítimas, sobretudo nos Estados Unidos da América. O FBI infiltrou-se mesmo no site para recolher provas contra o português, que acabou por ser detido em Londres, em janeiro de 2022.

Atualmente com 25 anos, Diogo encontra-se ainda em Inglaterra, onde tem de se apresentar diariamente às autoridades. Portugal pediu a sua extradição e o jovem aceitou ser julgado cá pelos crimes de acesso ilegítimo e branqueamento de capitais. Esta decisão anulou o pedido dos EUA, onde enfrentava uma pena que poderia chegar aos 57 anos de prisão.

Quando foi apanhado, tinha mais de 259 mil euros em contas bancárias e nunca declarou qualquer rendimento em Portugal, assumindo-se como desempregado.

Fonte / Imagem: Correio da Manhã

Famalicão: Condutor atropela idosa em passadeira e foge sem prestar ajuda

Uma idosa, com cerca de 70 anos, foi atropelada, na noite deste sábado, numa das passadeira que dá acesso ao Parque de Sinçães, em Famalicão.

O acidente aconteceu na Alameda Padre Manuel Simões, cerca das 21h30. O condutor responsável pelo atropelamento não parou, tendo ignorado a vítima caída na estrada.

Os primeiros socorros à mulher foram prestados quase de imediato, por dois nadadores salvadores que passavam de carro naquela altura.

A vítima, depois de assistida pelos B.V.Famalicão, foi transportada para o hospital local.

A PSP tomou conta da ocorrência e estará a trabalhar na investigação do caso, com os dados (matrícula e outras informações do carro) que foram registados por uma testemunha no momento do atropelamento.