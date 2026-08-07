O FC Famalicão entrou com um empate na nova temporada da Primeira Liga. A equipa orientada por Carlos Carvalhal empatou 1-1, esta sexta-feira à noite, no terreno do Estoril Praia, na primeira jornada do campeonato.

Os famalicenses chegaram ao intervalo em vantagem, graças ao golo de Georgios Koutsias, aos 32 minutos, após assistência de Gil Dias.

Na segunda parte, o Estoril reagiu e chegou ao empate aos 72 minutos, por Yanis Begraoui, que aproveitou uma assistência de Pedro Carvalho.

O Famalicão ainda procurou voltar à vantagem até ao apito final, mas o resultado não sofreu alterações.