Famalicão empata com o Moreirense (1-1)

O Futebol Clube de Famalicão empatou, esta sexta-feira à noite, a uma bola frente ao Moreirense FC, em jogo disputado no Estádio Municipal.

A formação visitante adiantou-se cedo no marcador, com Rodri Alonso a fazer o 0-1 logo aos 4 minutos, na sequência de um contra-ataque. O Famalicão reagiu e criou várias oportunidades ao longo da primeira parte, mas não conseguiu chegar ao empate antes do intervalo.

Na segunda metade, a equipa famalicense manteve a pressão e acabou por ser recompensada aos 71 minutos, com Pedro Santos a marcar de cabeça, restabelecendo a igualdade.

Até ao final, o Famalicão tentou a reviravolta, beneficiando de várias ocasiões e lances de perigo, incluindo um possível penálti analisado pelo VAR, que acabou por ser revertido. Ainda assim, o resultado não voltou a sofrer alterações, fixando-se o empate em 1-1.