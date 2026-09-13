O Futebol Clube de Famalicão empatou, este domingo à noite, a 1-1 com o Sporting, em jogo da sexta jornada da Primeira Liga.

O Sporting adiantou-se aos 81 minutos, com Luis Suárez a converter uma grande penalidade. Quando tudo apontava para mais uma derrota famalicense frente aos leões, surgiu o empate já nos descontos.

Aos 90+1 minutos, Gonçalo Inácio marcou na própria baliza e devolveu a igualdade ao marcador.

O Famalicão ainda teve uma última oportunidade para dar a volta ao resultado, mas Umar Abubakar falhou o cabeceamento.

Com este resultado, a equipa de Famalicão chega aos 4 pontos na tabela classificativa.