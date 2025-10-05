Famalicão empata em Arouca com golo aos 86 minutos

O Famalicão arrancou um ponto em Arouca, este domingo à tarde, ao empatar 1-1 na 8.ª jornada da I Liga.

A equipa da casa adiantou-se no marcador aos 58 minutos, com Alfonso Trezza a aproveitar uma sobra na área para bater Lazar Carević. Quando tudo indicava que os três pontos ficariam em Arouca, Justin de Haas marcou de livre direto aos 86 minutos e salvou o empate para os famalicenses.

O jogo foi equilibrado, com oportunidades para ambos os lados, Gil Dias e Mamageishvili estiveram perto do golo para o Famalicão, enquanto Barbero e Gozálbez criaram perigo para o Arouca.